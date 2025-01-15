الأعلى للثقافة يكرم المبدعين من محافظة شمال سيناء (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:30 صباحاً - قام المجلس الأعلى للثقافة – الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات – بتنظيم أنشطة الملتقى الثقافي للشباب في محافظة شمال سيناء الذي تضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة من 12 حتى 14 يناير الجاري.

وكانت أولى فعاليات الملتقى هي الزيارة التي قام بها الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ووفد وزارة الثقافة المرافق لسيادته إلى ميناء العريش البحري ومشاهدة فيلم توثيقي عن مراحل تطوير الميناء حتي عام ٢٠٢٥، ثم تفقد متحف التراث السيناوي.

الأعلى للثقافة فى سيناء

وفي المساء، حضر الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية للشباب وافتتح معرض للفن التشكيلي لفناني مدينة العريش.

جدير بالذكر أن افتتاح المعرض حضره كل من: الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، الدكتور شعيب خلف رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، وأشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، ووفد وزارة الثقافة وعدد من الشخصيات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.



وتضمن المعرض عددًا من الأعمال الفنية لفنانين تلقائيين و فنانين من الحاصلين على منحة التفرغ في مجال الفنون من المجلس الأعلى للثقافة من أبناء العريش، كما تضمن المعرض رسومات الأطفال نتاج ورش الفنون بعنوان " سيناء بعيون أطفالها"، والمشغولات اليدوية والحرف البيئية والتطريز السيناوي.

وعقب افتتاح المعرض، بدأت فعاليات الحفل الفني، حيث ألقى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور وعبر عن سعادته والوفد المرافق له بتنظيم هذا الملتقى الثقافي الذي جاء ليكشف عما تملكه العريش من مواهب إبداعية جديرة بالتحفيز والاهتمام.



كما قام الدكتور أشرف العزازي بتكريم الموهوبين في الشعر والأدب، والفن التشكيلي من أبناء مدينة العريش، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة متنوعة من الفقرات فنية منها الدبكة السيناوية، السامر، الدحية قيوم الأفراح.

واستمر برنامج الملتقى الثقافي لليوم الثالث على التوالي، حيث انتقلت الفعاليات إلى مكتبة النجاح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في مركز بئر العبد، والتقى وفد المجلس الأعلي للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة بأكثر من ٢٣ شاعرًا من شعراء قبائل وعوائل البدو في مركز بئر العبد الذين ألقوا قصائد من الشعر البدوي،وقام أمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بتوزيع شهادات التقدير على الشعراء تكريمًا وتقديرًا لموهبتهم الاستثنائية.

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