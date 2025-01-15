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مشاهير العرب - من ألحان رامي صبري.. تفاصيل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - من ألحان رامي صبري.. تفاصيل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من ألحان رامي صبري.. تفاصيل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - شيرين عبد الوهاب.. تستعد الفنان شيرين عبد الوهاب، لطرح أغنية جديدة تعاونت فيها مع عدد كبير من النجوم المتواجدة في الوسط الفني.

أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في الأيام المقبلة على جميع المنصات الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان النجم رامي صبري، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

شيرين عبد الوهاب ورامي صبرى

شيرين عبد الوهاب ورامي صبري

وبذلك يعد التعاون الثاني الذي يحدث بين شيرين عبد الوهاب ورامي صبري، حيث قدمت أغنية بعنوان «مش عاوزه غيرك أنت» في 2008، وكانت من ألحان رامي صبري.

وفي وقت سابق، كشف رامي صبري أثناء استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي» عن تفاصيل صداقته بشيرين عبد الوهاب، التي استمرت على مدار السنين.

وقال رامي« شيرين وأحمد سعد هما أقرب ناس ليّا في معهد الموسيقى العربية، ودايماً كنت بشوفهم أصوات حلوة أوي، وشيرين من القريبين جدًا لقلبي حتى لما كنا بندرس».

شيرين عبد الوهاب ورامي صبرى

شيرين عبد الوهاب

وفي وقت سابق، تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها المقام في كوكاكولا أرينا بمدينة دبي، وظهرت بإطلالة مختلفة خطفت بها الأنظار حيث اختارت فستانا باللون الوردي مكشوف الكتفين ومنفوش مثل فستان الأميرات.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها: «اللي يقابل حبيبي، مشاعر، كدابين، متحاسبنيش، بص بقى، بتمنى أنساك، صبري قليل، آه يا ليل، على باللي، وعيون القلب، لنجاة الصغيرة»، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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