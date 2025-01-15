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لقطات من حفل زفاف نجل زاهي حواس بحضور نجوم الفن - أخبار كلمتك

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لقطات من حفل زفاف نجل زاهي حواس بحضور نجوم الفن - أخبار كلمتك

لقطات من حفل زفاف نجل زاهي حواس بحضور نجوم الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 صباحاً - احتفل كريم نجل العالم الأثري زاهي حواس بحفل زفافه خلال الساعات الماضية وسط حضور فني ضحم.

حفل زفاف نجل زاهي حواس

حضرت كل من الفنانة يسرا، حسين فهمي وزوجته والنجم خالد النبوي وزوجته كما حضرت النجمة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي.

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يعد زاهى حواس أشهر علماء الآثار فى عصرنا الحديث، والذي ارتقي اسمه بفضل اكتشافاته العديدة وآرائه التى لطالما ما أثارت جدلًا ونقاشات في المجتمع المصري والدولى.

شغل حواس منصب وزير الآثار سابقًا، ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، كما أنه شغل منصب مدير آثار ‏الجيزة، ولذلك لُقب "بحارس الفراعنة"، له مجهودات واضحة في مجال حماية الآثار وترميمها وحفظ الإرث الحضاري ‏المصري واستعادة ما خرج منها بطرق غير مشروعة.‏

 

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لزاهي حواس العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، ومنها ( مقابر العمال بناة الأهرام - وادي المومياوات الذهبية ‏- مقبرة حاكم الواحات البحرية وأسرته في العصر الصاوي (الأسرة 26))

كما قام عالم المصريات بتأليف العديد من الكتب بالعربية والإنجليزية، وترجمت كتبه إلى العديد من اللغات، ومنها ( أبو سمبل...معابد الشمس المشرقة - سيدة العالم القديم - معجزة الهرم الأكبر ‏- وادي المومياوات الذهبية ‏- أسرار من الرمال)، وذلك بالإضافة إلى العديد من المقالات والنشرات في العديد من الصحف والمجلات العلمية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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