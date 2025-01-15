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السياحة تبدأ الإجراءات التنفيذية مع المطوفين السعوديين لاختيار أماكن الحجاج - أخبار كلمتك

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السياحة تبدأ الإجراءات التنفيذية مع المطوفين السعوديين لاختيار أماكن الحجاج - أخبار كلمتك

السياحة تبدأ الإجراءات التنفيذية مع المطوفين السعوديين لاختيار أماكن الحجاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:25 مساءً - بدأت غرفة شركات السياحة الخطوات التنفيذية لموسم الحج الحالي واستضافة حجاج الشركات خلاله، حيث عقد وفد الغرفة المشارك في مؤتمر ومعرض الحج المقام حاليا بمدينة جدة السعودية عدة لقاءات مهمة للتجهيز لموسم الحج الحالي، ومناقشة كافة ترتيبات الموسم والاتفاق على كافة التجهيزات والخدمات التي ستقدم لحجاج السياحة خلال أداء الفريضة خاصة بالمشاعر المقدسة.

تجهيزات استقبال حجاج قرعة الحج السياحي بالسعودية

وكان في مقدمة اللقاءات المهمة التي عقدها الوفد الاجتماع مع مسؤولي شركة الراجحي للخدمات المساندة المتخصصة في خدمة الحجاج والتي فازت بعقد خدمة حجاج المستوى الاقتصادي وايضًا الحج الفاخر في المناقصة التي طرحتها الغرفة بين شركات الطوافة السعودية، وقد شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول الاستعداد للموسم، وقد شاركت في جانب من هذا الاجتماع سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة.

وشهد الاجتماع الفني بين وفد الغرفة ومسؤولي الشركة السعودية وضع الخطوط العريضة لموسم الحج وآلية العمل المشترك بين الجانبين ضمانا لنجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة خاصة المستوي الاقتصادي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة السياحة والغرفة وكافة شركات السياحة.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ويسري السعودي ووليد خليل عضوي اللجنة العليا للحج والعمرة وعضوي مجلس إدارة الغرفة وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة وأسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة وساهر سليم مسؤول السياحة الدينية بالغرفة، وشارك من الجانب السعودي كل من المهندس بندر عبدالله الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة وعبد الوهاب صالح الراجحي عضو مجلس الإدارة وفواز عبدالله القحطاني مدير العلاقات العامة بالشركة

اختيار الأرض المخصصة لحجاج المستوي السياحي الاقتصادي

وخلال اللقاء تم استعراض عدة نقاط رئيسية في مقدمتها اختيار مكتب استشاري هندسي متميز يشارك في اختيار الأرض المخصصة لحجاج المستوي السياحي الاقتصادي في كل من منى وعرفات ليعد دراسة وافية لأفضل سبل استغلال المساحة يضمن سهولة تقديم الخدمات المختلفة والمتفق عليها بين الجانبين، وتم الاتفاق ايضا علي تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين من بداية الموسم حتى نهايته للتدخل العاجل لحل أي مشاكل طارئة، وأكدت شركة الراجحي كذلك أنها ستسعين بأكبر وأفضل الموردين السعوديين خاصة في التغذية مع استعانتها كذلك بشيفات مصريين مميزين بالحج الفاخر وأيضًا بالمستوى الاقتصادي.

واتفق الجانبان على تطوير الية العمل خلال الموسم وتنفيذ كافة التعاملات الكترونيًا للتسهيل على شركات السياحة في مهمتها بخدمة حجاجها، وتشكيل مجموعة عمل من التنفيذيين في الغرفة والشركة على ان تبدأ عملها فورا لمتابعة كافة أعمال الموسم ورفع تقرير دوري بكافة التطورات إلى المسؤولين بالجانبين.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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