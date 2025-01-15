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غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير الخدمات الاقتصادية والإدارية - أخبار كلمتك

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غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير الخدمات الاقتصادية والإدارية - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير الخدمات الاقتصادية والإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:25 مساءً - عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال أمانة الصندوق اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك لبحث تعاون جديد لدعم منتسبي الغرفة في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية.

وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة في حضور محمد سامي الأمين المساعد لصندوق الغرفة.

<strong>خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك</strong>
خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك

منافسة كبيرة بين البنوك في القطاعين من أجل التعاون مع الغرفة

وشهد الاجتماع منافسة كبيرة بين البنوك في القطاعين "العام والخاص" من أجل التعاون مع غرفة القاهرة والوصول لأفضل عروض لودائعها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تعود بالإيجاب على خدمات منتسبي الغرفة.

<strong>خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك</strong>
خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك

توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها

وقال اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة إن أمانة صندوق الغرفة تكثف جهودها في هذا الشأن من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتنوعها وتطويرها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث، خاصة في ظل التطورات العصرية على الصعيد العالمي في الشئون الاقتصادية والإدارية.

تبادل الاستفادة بين الغرفة والبنك 

 وأشاد محمد سامي بتنافس عدد كبير من البنوك  للحصول على التعاون مع الغرفة في ظل تبادل الاستفادة بين الغرفة والبنك الذي يتم الترسية للتعاون معه.

بحث عروض جديدة مع البنوك

وتقوم أمانة صندوق الغرفة بعقد هذا الاجتماع كل فترة لبحث عروض جديدة مع البنوك بمشاركة عدد كبير من ممثلي البنوك في القطاعين العام والخاص.

غرفة القاهرة تختار محمد سامي أمينا مساعدا للصندوق

يشار إلى أن مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري؛ اختار محمد سامي عضو مجلس ادارة الغرفة لمنصب أمين الصندوق المساعد خلفا لـ أشرف خضر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي عقد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

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وقال أيمن العشري إن هناك التفافا من الجميع حول المصلحة العامة ومصلحة منتسبي الغرفة في الانشطة المختلفة والتنسيق والتعاون والتناغم لتنفيذ خطة مجلس إدارة الغرفة التنموية في دعم المشروعات المختلفة طبقا لرؤية مصر 2030 بما يعود بالتنمية علي اقتصادنا القومي.

ووجه (العشري) الشكر  لكل أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة  علي جهودهم في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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