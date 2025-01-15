بإجمالي 1.82 مليار جنيه مصري، "التجاري الدولي" ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح "جي بي للتأجير التمويل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:00 مساءً - اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024– أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص –بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،

صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل، كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..

ومن جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.

وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.