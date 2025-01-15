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تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق - أخبار كلمتك

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تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق - أخبار كلمتك

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:10 صباحاً - سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 1.5 جنيه، مقابل ارتفاع أسعار الدواجن البلدي نحو 3 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

 وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 96.6 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك. 

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ اليوم 15 -1-2025

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.
اسعار الفراخ اليوم 
اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الدواجن اليوم

  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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