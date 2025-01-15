التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن "تطوير الأعمال الدولية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 05:15 صباحاً - ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية يومي 21 و22 يناير الجاري، البرنامج التدريبي عن “تطوير الأعمال الدولية”.

ويناقش البرنامج الموضوعات التالية:

• التفاوض الاستراتيجي للأعمال الدولية والتصدير

• كيف تحدد الشركة استراتيجيتها للتوجه الدولي

• تحليل وحدات الاعمال المستهدف تسويقها دوليا

• الاستراتيجيات الرئيسية للتميز الدولي

• Strategic Analysis

• International Business Plan

• International Work Flow

• قياس العائد على الاستثمار في التسويق الدولي(ROMI)

• Jack Welch Questions Strategic

• Positioning Strategy

• Forecasting

• إستراتيجيات نمو الاعمال التجارية الدولية

• مؤشرات أداء تطوير الاعمال في الدول المستهدفة KPIs



كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هذه القيمة تمثل أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

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