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التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن "تطوير الأعمال الدولية" - أخبار كلمتك

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التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن "تطوير الأعمال الدولية" - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن "تطوير الأعمال الدولية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 05:15 صباحاً - ينظم  المجلس التصديري للصناعات الغذائية يومي 21 و22 يناير الجاري، البرنامج التدريبي عن  “تطوير الأعمال الدولية”.

 

ويناقش البرنامج الموضوعات التالية: 
• التفاوض الاستراتيجي للأعمال الدولية والتصدير
• كيف تحدد الشركة استراتيجيتها للتوجه الدولي
• تحليل وحدات الاعمال المستهدف تسويقها دوليا
• الاستراتيجيات الرئيسية للتميز الدولي
• Strategic Analysis
• International Business Plan
• International Work Flow
• قياس العائد على الاستثمار في  التسويق الدولي(ROMI) 
• Jack Welch Questions Strategic 
• Positioning Strategy 
• Forecasting
• إستراتيجيات نمو الاعمال التجارية الدولية
• مؤشرات أداء تطوير الاعمال في الدول المستهدفة KPIs                                                     
 

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

 

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هذه القيمة تمثل أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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