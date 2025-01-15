الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:01 صباحاً - شهد سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، حالة من الهدوء النسبي وذلك بعد حالة الارتفاع التي سجلها خلال الساعات القليلة الماضية، ليستقر عيار الذهب 21 عند مستوى 3765 جنيه.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب لحظة بلحظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب
سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4302.75 جنيه 4274.25جنيه
عيار 22 3944.25 جنيها 3918جنيه
عيار 21 3765 جنيها 3740جنيها
عيار 18 3227.25 جنيه 3205.75جنيه
عيار 14 2510 جنيه 2493.25 جنيه
عيار 12 2151.5 جنيه 2137.25 جنيه
عيار 9 1613.5 جنيه 1602.75جنيه

سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب عيار24: 4302.75 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3944.25 جنيه للبيع، و3918 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 3227.25 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 2510 جنيها للبيع، و2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: 2151.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9: 1613.5 جنيه للبيع، و1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30120 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب: 2682.18 دولا للبيع، و2681.91 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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