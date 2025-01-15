الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:01 صباحاً - شهد سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، حالة من الهدوء النسبي وذلك بعد حالة الارتفاع التي سجلها خلال الساعات القليلة الماضية، ليستقر عيار الذهب 21 عند مستوى 3765 جنيه.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب لحظة بلحظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4302.75 جنيه 4274.25جنيه عيار 22 3944.25 جنيها 3918جنيه عيار 21 3765 جنيها 3740جنيها عيار 18 3227.25 جنيه 3205.75جنيه عيار 14 2510 جنيه 2493.25 جنيه عيار 12 2151.5 جنيه 2137.25 جنيه عيار 9 1613.5 جنيه 1602.75جنيه

سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب عيار24: 4302.75 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3944.25 جنيه للبيع، و3918 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 3227.25 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 2510 جنيها للبيع، و2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: 2151.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: 1613.5 جنيه للبيع، و1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30120 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب: 2682.18 دولا للبيع، و2681.91 دولار للشراء.