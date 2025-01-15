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رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمشاهدة خطوط الإنتاج من شركة جيلي - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمشاهدة خطوط الإنتاج من شركة جيلي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمشاهدة خطوط الإنتاج من شركة جيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:06 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من الوزراء «مصنع» خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر، ومشاهدة خطوط الإنتاج للشركة.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر.

يذكر أن المصنع سيعمل على تغطية الطلب المحلي وتصدير 30 ألف سيارة للخارج لتصنيع طرازات من ماركة «جيلي» في مصر، سيكون بمثابة خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المُغذية في السوق المصرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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