رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمشاهدة خطوط الإنتاج من شركة جيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:06 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من الوزراء «مصنع» خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر، ومشاهدة خطوط الإنتاج للشركة.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر.

يذكر أن المصنع سيعمل على تغطية الطلب المحلي وتصدير 30 ألف سيارة للخارج لتصنيع طرازات من ماركة «جيلي» في مصر، سيكون بمثابة خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المُغذية في السوق المصرية.