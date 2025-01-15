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رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن شركة جيلي العالمية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن شركة جيلي العالمية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن شركة جيلي العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:06 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر.

وخلال الافتتاح شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، فيلماً تسجيلياً عن شركة جيلي العالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد التقي أمس، سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس «مجموعة جيلي أوتو القابضة»، لاستعراض خطة الشركة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الشراكة مع شركة «أوتو موبيليتي».

أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، في إطار المحفزات التي رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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