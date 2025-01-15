المسلماني: هدفنا الأسمى خدمة القرآن الكريم وتعزيز المدرسة المصرية للتلاوة بأفضل رموزها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:06 مساءً - وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلماني، الشكر لجمهور إذاعة القرآن الكريم، حيث أبدى إعجابًا كبيرًا وتقديرًا واسعًا بالخريطة الجديدة للإذاعة.

وقال المسلماني في بيان اليوم الأربعاء: ننظر بكل احترام وتقدير للقراء وعائلاتهم ونقابتهم الموقرة، ولكننا نؤكد أن هدفنا الأسمى هو خدمة القرآن الكريم، وتعزيز المدرسة المصرية للتلاوة بأفضل رموزها، ودعم القوة الناعمة لبلادنا عبر تقديم أجمل الأصوات وأروع التلاوات، وهو ما أدى لارتياح غير مسبوق لدى عشرات الملايين من المستمعين إزاء إذاعتهم المفضلة.

وأضاف: دولة التلاوة في مصر لها مكانتها التاريخية والعالمية، ونحن نعتز بثراء المدرسة المصرية وتعدد نجومها الزاهرة، لكن خريطة إذاعة القرآن الكريم لا تحتمل كل هذه الأسماء الجليلة في وقت واحد، ولذلك تم اختيار الأفضل بين الأفاضل والأكثر حضورًا بين المتميزين، وسوف يخضع هذا التقدير المبدئي للمراجعة المستمرة، مراعاةً لتفاوت الأذواق، واختلاف الرؤى وتعدد وجهات النظر.

وتابع: لقد وضعنا خريطة تنهض بالأساس على عمالقة التلاوة، والذين تراجعت حصتهم وسط الزحام، وتراجع وجودهم خلافًا لمكانتهم ومساحتهم على مدى تاريخ إذاعة القرآن الكريم.

وتشمل الخريطة بدورتها الحالية 32 قارئًا من عمالقة القراء من بينهم الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ علي محمود، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

وتضمن كبار القراء أيضًا الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد العظيم زاهر، الشيخ إبراهيم الشعشاعي، الشيخ راغب مصطفى غلوش، الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، الشيخ محمد عبد العزيز حصان، الشيخ شعبان عبد العزبز الصياد، الشيخ حمدي الزامل، الشيخ طه الفشني، الشيخ محمود عبد الحكم، الشيخ عبد العزيز علي فرج، الشيخ عبد الرحمن الدروي، الشيخ عبد العاطي ناصف، الشيخ محمد أحمد شبيب، الشيخ محمود محمد رمضان، الشيخ محمد بدر حسين، الشيخ الشحات محمد أنور، الشيخ أحمد محمد عامر، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الشيخ أحمد سليمان السعدني، الشيخ علي حزين، والشيخ علي حجاج السويسي.

ولا تعني الخريطة الجديدة استبعاد القراء المتميزين الآخرين، حيث يتم بث قراءاتهم على محطات الإذاعة المصرية، لحين مراجعة خريطة إذاعة القرآن الكريم بعد الدورة الحالية.

وسينطلق الأذان للصلوات الخمس بأصوات سبعة من عمالقة القراء هم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ علي محمود، والشيخ طه الفشني.