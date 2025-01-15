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الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة - أخبار كلمتك

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الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة - أخبار كلمتك

الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 صباحاً - تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة تشغيل القطارات بالتزامن مع الشبورة الكثيفة على كافة الأنحاء والتي تهدد سلامة مسيرة القطارات، وشدد الوزير على اهمية اتباع تعليمات التشغيل كاملة والالتزام بقرار تهدئة سرعة القطارات.

على صعيد آخر خفضت الهيئة القومية للسكك الحديد، سرعة القطارات من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو فقط بسبب الشبورة المائية والتي تحجب الرؤية وذلك لتأمين مسير القطارات على مدار الساعة.

 

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل  التي تشمل تشغيل الـ أي تي إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لانتشار الشبورة المائية وسوء حالة الطقس  التي تؤثر على مستوى الرؤية.

 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال  انتهاء الشبورة الكثيفة.

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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