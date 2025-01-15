الصحة: تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة طبية بالمنشآت الطبية بالغربية خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 9 ملايين و66 ألفا و483 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم 3 ملايين و835 ألفا و638 خدمة طبية بأقسام "الاستقبال والطوارئ

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 3 ملايين و835 ألفا و638 خدمة طبية بأقسام "الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعمليات"، كما قدمت العيادات الخارجية 2 مليون و366 ألفا و187 خدمة طبية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى مُناظرة 9500 حالة من خلال خدمات التشخيص (عن بُعد)، بالإضافة إلى تفعيل مركز المعلومات الدوائية لتضم 14 مستشفى وتفعيل مركز اليقظة الدوائية من خلال 17 مستشفى على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل ماكينة الغسيل الكلوي على مستوى المستشفيات، وتطوير مبنى المعمل المشترك بطنطا ودعمه بأحدث التجهيزات المعملية لتقديم أحدث التقنيات الحديثة للتحاليل، مشيرًا إلى إطلاق 105 قوافل طبية بمختلف التخصصات حيث قدمت 94 ألفا و386 خدمة طبية للاماكن الاكثر احتياجًا.

إستحداث وتطوير فى البنية التحتية والتجهيزات والاجهزة الطبية

وأضاف عبدالغفار، أن مستشفيات المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا من خلال إستحداث وتطوير فى البنية التحتية والتجهيزات والأجهزة الطبية في 16 مستشفى لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، حيث شمل التطوير مستشفى حميات المحلة من خلال تشغيل قسم عناية الأطفال بسعة 4 أسرة، بالإضافة إلى استحداث جهاز أشعة مقطعية، أشعة DR، جهاز إيكو، جهاز إيكو متنقل، جهاز أشعة بانوراما أسنان، جهاز رسم عضلات، 3 جهاز تنفس صناعي، وبمستشفى كفر الزيات تم توفير جهاز ماموجرام، جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة رقمي، 2 جهاز سونار، جهاز إيكو، 2 ماكينة أسنان)، بالإضافة إلى توفير جهاز تعقيم اتوكلاف بمستشفى صدر المحلة، كما تم توفير 2 جهاز سليت لامب وجهاز قياس نظر بالكمبيوتر بمستشفى رمد طنطا، فيما تم توفير جهاز تنفس صناعي و7 جهاز قياس سكر بمستشفى صدر طنطا، وتوفير جهاز أشعة رقمي بمشتملاته في مستشفى حميات بسيون.

وأضاف أنه بمستشفى زفتى العام تم توفير جهاز ماموجرام، 3 أجهزة رسم قلب، جهاز C ARM، جهاز سونار، 3 أجهزة بلازما، بالإضافة إلى تطوير قسم الأسنان، وبمستشفى حميات المحلة تم تجهيز وحدة الاسنان بأحدث التجهيزات الطبية وتوفير جهاز أشعة رقمي وجهاز كمياء الدم، كما شهدت مستشفى بسيون المركزي (استحداث وحدتى أسنان تم تجهيزهما بأحدث الاجهزة الطبية، وتطوير قسم العمليات، وتطوير قسم العلاج الطبيعى، واستحداث 3 حضانات، جهاز تنفس صناعي، 2 جهاز سباب للأطفال، وجهاز رسم قلب، وجهاز أشعة مقطعية، 2 جهاز أشعاع ضوئي، جهاز تعقيم مركزي )، بالإضافة إلى توفير جهاز أشعة بمستشفى ابيار المركزي، وجهاز تنفس صناعي بمستشفى قطور المركزي، وإضافة جهاز أشعة مقطعية وجهاز شد الفقرات القطنية بمستشفى سمنود المركزي، كما تم إستحداث وحدة علاج طبيعي للاطفال، وتوفير جهاز أشعة رقمي وجهاز سونار بمستشفى سامول المركزي، وتوفير جهاز أشعة عادية ورسم قلب بمستشفى السنطة المركزي، بالإضافة إلى إفتتاح قسم العلاج الطبيعى بمستشفي حميات طنطا.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إلى تقديم 5 ملايين و230 ألفا و845 خدمة طبية من خلال 40 مراكزًا ووحدة رعاية أولية، تضمنت الاستقبال، العيادات، المبادرات الرئاسية، خدمات تنظيم الاسرة، حيث تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي في وحدتى ( وحدة سبطاس،و وحدة بلتاج)، بالإضافة إلى تطوير مراكز الرعاية الاولية لتقديم كافة الخدمات الطبية والمتابعة الدورية للمنتفعات على أعلى مستوى، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والمدرج من خلالها 26 وحدة صحية تم استلام عدد 12 وحدة والتشغيل الكامل لعدد 3 وحدات تضمنت ( وحدة طب أسرة نهطاي، مركز طب أسرة حانوت، وحدة طب أسرة ميت النور ) بجانب تفعيل نظام الميكنة الكامل بهم.



ولفت الدكتور أسامة إلى حصول مستشفى حميات المحلة على شهادة اعتماد جهار من هيئة الرقابة والاعتماد، وحصولها علي المركز الاول في ترصد الأمراض التنفسية على مستوى الجمهورية، كما تم تصنيفها ضمن العشرة مراكز الأولى في مكافحة العدوى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حصول إدارة الترصد بإدارة الطب الوقائي بالمديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الوبائيات وترصد الأمراض المعدية.

ونوه الدكتور أسامة، إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية بشكل دوري مما أسفر عن إصدار 506 قرارات غلق للمنشآت، بجانب إصدار تصاريح لـ 278 منشأة طبية، بالإضافة إلى مرور فرق الرقابة على الأغذية على 11 ألفا و784 منشأه غذائية، نتج عنه إعدام 4919 كيلو من الأغذية الفاسدة و11061 لترا من المشروبات بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف الدكتور أسامة، أن الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر على رأس أولويات العمل، حيث شارك 3598 متدربا، من العاملين في المحافظة بمختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية، كما تم تنظيم 57 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات لرفع كفاءة الكوادر البشرية لتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى المتابعة الدورية للمشاريع القائمة لسرعة الانتهاء من تنفيذها ومتابعة التجهيزات الخاصة.

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