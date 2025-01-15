رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من كلية الجراحين الملكية بلندن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 صباحاً - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من كلية الجراحين الملكية بلندن فى إطار زيارة الوفد لمستشفيات الجامعة، تزامنا مع إنطلاق دورة "أساسيات الجراحة" المعتمدة من الكلية الملكية، والتي تقام داخل مستشفيات الجامعة.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من كلية الجراحين الملكية بلندن



ضم الوفد كلًا من الدكتور وليام توماس، الدكتور محمود عبد الدايم، والدكتور كيفين بيتسون.

وشهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور عصام فخري، نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي، الدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمستمر بين جامعة عين شمس والمؤسسات الأكاديمية البريطانية، وعلى رأسها كلية الجراحين الملكية بلندن، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.

وأكد حرص جامعة عين شمس على توسيع نطاق التعاون مع كلية الجراحين الملكية بلندن، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير الأكاديمي والبحثي، ويعزز قدرة الجامعة على تقديم خدمات تعليمية وطبية متطورة.

كما شدد على التزام الجامعة بمواصلة جهودها لتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية الكبرى للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والرعاية الصحية في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، على التزام المستشفيات بمواكبة أحدث المعايير العالمية، من خلال تحديث البرامج التعليمية والتدريبية بشكل مستمر، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

وأشاد بالتعاون المشترك لمستشفيات الجامعة مع كلية الجراحين الملكية بلندن في تقديم دورات المهارات الجراحية (BSS) ، ( SSSHP )، مؤكدًا على دور هذا التعاون في بناء كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

بدورهم، أعرب أعضاء وفد " كلية الجراحين الملكية بلندن " عن سعادتهم بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، مؤكدين تطلعهم لتعزيز شراكة مثمرة تسهم فى تطوير التعليم الطبي.

يذكر أن زيارة الوفد لمستشفيات جامعة عين شمس تستمر لمدة ثلاثة أيام وقد بدأ الوفد أنشطته بتنظيم دورة تدريبية لإعداد المدربين بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التعليمية والتدريبية التي تسهم في تطوير المهارات الجراحية وتعزيز التعاون الأكاديمي بين مستشفيات جامعة عين شمس وكلية الجراحين الملكية بلندن، ما يضع أسسًا جديدة لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والجراحي في مصر.

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