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اتحاد الكرة يعلن برنامج فيفا لتأهيل وتطوير وكلاء كرة القدم - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يعلن برنامج فيفا لتأهيل وتطوير وكلاء كرة القدم - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يعلن برنامج فيفا لتأهيل وتطوير وكلاء كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:35 مساءً - أعلن  اتحاد الكرة  عن النسخة الثانية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بشأن العمل فى مجال وكالة لاعبى كرة القدم وهو برنامج متكامل يستعرض كيفية العمل فى مجال وكالة اللاعبين ومتطلباتها وكذلك الطبيعة القانونية لعقود لاعبي كرة القدم المحترفين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من الاتحادات الوطنية لكرة القدم وكيفية تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الفرصة لأكبر عدد من الوجوه الجديدة في مجال وكلاء اللاعبين وتوسيع القاعدة وتمكين الشباب الذي يطمح في العمل بهذا المجال وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح المنظمة له.

 

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وتقدم اللوائح الجديدة من جانب الفيفا معايير الخدمة الأساسية لوكلاء كرة القدم وعملائهم وكل ذلك يهدف لتعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية نزاهة نظام الانتقالات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية على المستوى المالي.

 

فيما كشف مصدر مسئول بـ اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر للشباب، سيشارك في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، على الرغم من تأجيلها رسميا من قبل الكاف، ليقام في شهر أغسطس المقبل، بعد أن كان مقررا أن تنطلق في الأول من فبراير المقبل.

 

منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين

أضاف المصدر، أنه على الرغم من قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” بتأجيل البطولة، إلا أن قرار مجلس الجبلاية بالمشاركة في البطولة لأول مرة نهائي، خاصة أن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، يرى أن البطولة ستكون فرصة جيدة لتوفير إحتكاك قوي للاعبين، وثقل خبراتهم قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

 

 

 

منتخب الشباب مواليد 2005، كلمتك
منتخب الشباب مواليد 2005، كلمتك

تأجيل أمم إفريقيا للمحليين رسميا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2024 في كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى أغسطس 2025، بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستضافة البطولة بنجاح.

 

الكاف يعلن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين 

وقال الكاف في بيانه الرسمي أن هذا القرار يأتي رغم التقدم الجيد المحرز في بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية الأخرى في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي: "أنا واثق من أن الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى ستكون وفقًا لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المطلوبة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 الناجحة للغاية في أغسطس 2025".

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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