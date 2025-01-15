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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 04:25 صباحاً - تقام مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز ضد غزل المحلة - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2

الأهلي ضد الجونة - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

إيفرتون ضد أستون فيلا - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير = الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

فريق أرسنال، كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوخوم ضد سانت باولي - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

يونيون برلين ضد أوجسبورج - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 3

بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

فيردر بريمين ضد بايدنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

شتوتجارت ضد لايبزيج - الساعة 9:30 مساءُ - قناة بي إن سبورت 9 HD

مواعيد مباريات اليوم في كاس ملك إسبانيا

ألميريا ضد ديبفورتيفو ليجانيس - الساعة 8:30 مساءً - قناة SSC SPORT

برشلونة ضد ريال بيتيس - الساعة 10 مساءً - قناة SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في كاس فرنسا

بريست ضد نانت - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD

إف سي سبالي ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الدوري الإيطالي 

إنتر ميلان ضد بولونيا - الساعة 9:45 مساءً - قناة Starz Play App

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب ضد الرياض - الساعة 5:5 مساءً - قناة SSC SPORT

ضمك ضد الاتفاق - الساعة 5:30 مساءً - قناة SSC SPORT

الخلود ضد أهلي جدة - الساعة 7 مساءً - قناة SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

عجمان ضد العين - الساعة 3:5 مساءً - قناة أبو ظبي

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد 

مصر ضد الأرجنتين - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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