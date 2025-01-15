موعد مباراة أهلي جدة والخلود بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:00 صباحاً - يحل فريق أهلي جدة، ضيفا ثقيلا على نظيره نادي الخلود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024-25.



موعد مباراة أهلي جدة والخلود

ويستقبل ملعب الملك عبد الله ببريدة، مباراة الخلود ضد الأهلي في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة، جمعها الفريق من خلال تحقيقه الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في مباراتين، وخسارة أربع مباريات وسجل 26 هدفا وتلقى 23 آخرين.

بينما يتواجد فريق الخلود في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعد خوضه 14 مباراة في الدوري السعودي حتى الآن بواقع 3 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 7 هزائم وسجل 13 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة.

ويأمل الأهلي الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبي والمنافسة مع الكبار علي اللقب المحلي.

وأصبح البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي، وزميله فراس البريكان جاهزين لمواجهة الخلود،، بعد تعافيهما من الإصابات.

وسجل روبرتو فيرمينو، 6 أهداف مع النادي الأهلي خلال 20 مباراة هذا الموسم وصنع 4 أهداف فقط.

وانضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لصفوف النادي الأهلي السعودي في صيف 2023 بعقد لمدة 3 سنوات.

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