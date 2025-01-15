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الرياضة - 09:01 - بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى السودان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى السودان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:01 صباحاً - توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي صباح اليوم الأربعاء، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة بورسودان في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع في السودان.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان الشقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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