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وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:05 مساءً - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تغيير المسارات متاح فى مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأضاف عبد اللطيف: “الطالب لو بيدرس بالصف الثاني الثانوي العام فى مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص فى مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون، لأن هناك 3 مواد أساسية فى جميع التخصصات وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية”.

وأوضح عبداللطيف أن اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، مشيرا إلى أن من ضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية.

وقال وزير التعليم أنه لن يكون هناك دور ثان فى نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحان فى مايو ويونيو وأغسطس ويوليو.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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