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اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:50 صباحاً - يبدأ اليوم الأربعاء صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة» عن شهر يناير  2025 لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه 

 

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

 

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم  من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. 

 

غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025، كلمتك

 

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

 

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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