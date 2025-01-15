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الرياضة - 06:36 - القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:36 - القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 06:36 صباحاً - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول، بعدما تمكن جهاز مكافحة الفساد من الدخول إلى المقر الرئاسي والقبض عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس يون قوله إنه يمتثل لأوامر المحققين "حقنا للدماء".

كما أعلن المحامي سيوك دونغ هيون عبر فيسبوك، وهو أحد محامي الرئيس يون، أن موكله وافق على التوجّه إلى مقرّ هيئة التحقيق شخصيا اليوم الأربعاء للمثول أمام المحققين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو شهر ونصف.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء فجر اليوم الأربعاء بأن المحققين الذين حضروا إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس المعزول تمكّنوا من دخول المقر بعدما تسلّقوا سور المجمع بواسطة سلالم.

وقالت الوكالة إن "المحققين دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم" واخترقوا "حاجزا ثانيا"، فيما أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية دخول المحققين إلى المجمع الرئاسي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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