مواجهات بين شرطة الاحتلال والحريديم جراء أزمة التجنيد الإجباري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن العشرات من طائفة الحريديم نظموا مظاهر ات أمام بوابات أحد معسكرات التجنيد الإسرائيلي، وأغلقوا الطرق احتجاجًا على أوامر لاستدعاء ألف شاب من الطائفة للتجنيد الإجباري بعد أن تخلفوا عن الالتحاق بالخدمة العسكرية منذ 6 أشهر.

مظاهرات كبيرة ينظمها الحريديم

وبحسب المتظاهرين، فإن السلطات أمهلتهم فترة إضافية للتجنيد، وإذا لم يمتثلوا سيتم إعلانهم متهربين من الخدمة العسكرية، مما سيؤدي إلى إصدار أوامر اعتقال بحقهم.

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت في يونيو الماضي بأن اليهود الحريديم لا يمكن إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

أزمة تجنيد الحريديم

وأمرت المحكمة العليا في إسرائيل بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر أزمة تجنيد الحريديم من أخطر الأزمات الداخلية التي تهدد حكومة نتنياهو.

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