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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

جاستن بالدوني يقاضي مارفل بسبب رايان رينولدز - أخبار كلمتك

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جاستن بالدوني يقاضي مارفل بسبب رايان رينولدز - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي مارفل بسبب رايان رينولدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:25 مساءً - في تطور جديد، لخلافات الممثل جاستن بالدوني والممثلة بليك ليفي، أقام الممثل "جاستن بالدوني، دعوة  قضائية جديدة ضد ستديوهات مارفل، بسبب زوج بليك ليفي، الممثل الشهير، رايان رينولدز.

وأرسل جاستن بالدوني، ومحاميه، دعوى قضائية لاستديوهات مارڤل، ليجبرها علي تسليمه جميع نصوص شخصيةNicepool، التي ظهرت في آخر أفلام رايان، Deadpool3، ليثبت بها أن "رينولدز" استوحى الشخصية منه، وبالتالي يطالب بتعويض مادي منه ومن مارفل، وليوقف قضايا "بليك ليفي" المرفوعة ضده.

تفاصيل دعوى بليك ليفلي الجديدة

ورفعت بليك ليفلي، دعوى قضائية جديدة، ضد جاستن بالدوني، تطالب فيها رسميًا بدفع المال، وتقاضي جاستن بالدوني، وآخرين بسبب الألم النفسى، والألم والضيق العاطفي الشديد، والأجور المفقودة.

وتزعم الدعوى القضائية الجديدة، التي تم رفعها، في محكمة فيدرالية بمدينة، نيويورك، أن بالدوني وشركته، انخرطوا في حملة "تلاعب اجتماعي" لـ "تدمير" سمعة ليفلي.

 وتتضمن الدعوى نصوصًا من وكيل الدعاية الخاص ببالدوني، إلى وكيل الدعاية في الاستوديو، والتي تقول إن بالدوني "يريد أن يشعر بأنه يمكن دفن [السيدة ليفلي]، و"لا يمكننا أن نكتب أننا سندمرها".

تزعم الشكوى، أن الحملة تسببت في إلحاق الضرر، بشركة ليفلي وتسببت في "ضائقة عاطفية شديدة" لها ولعائلتها.

محامي جاستن بالدوني يرد بمقاضاة بليك ليفلي

أعلن بريان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، أنه سيرفع دعوى قضائية، ضد بليك لايفلي، ستصدم الجميع

ذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن محامي جاستن بالدوني يستعد لرفع دعوى قضائية مضادة، ضد بليك ليفي، إلى جانب شريكه التجاري، والرئيس التنفيذي لشركة Wayfarer Studios، جيمي هيث، ووكلاء الدعاية المذكورين في شكوى ليفلي. 

وأوضحت الصحيفة، أن المحامي برايان فريدمان، سيقدم الأوراق عندما تفتح المحاكم أبوابها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

 

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أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

أصدرت الممثلة بليك ليفلي  بيانًا، بعد الإعلان رسميًّا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

 

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أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهمة التحرش

 تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل  جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميًّا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

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تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي، لجاستن، موضحًا أن ليفلي اتهمت جاستن، أنه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد  اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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