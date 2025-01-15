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تاو وعبد القادر يزينان بعثة قطر المتوجهة لدبي استعدادا للسوبر القطري الإماراتي (صور) - أخبار كلمتك

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تاو وعبد القادر يزينان بعثة قطر المتوجهة لدبي استعدادا للسوبر القطري الإماراتي (صور) - أخبار كلمتك

تاو وعبد القادر يزينان بعثة قطر المتوجهة لدبي استعدادا للسوبر القطري الإماراتي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:30 مساءً - غادرت بعثة فريق  قطر القطري  إلى دولة الإمارات استعدادا لخوض مباراة "كأس السوبر" القطري الإماراتي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي قطر القطري صورا لمغادرة بعثة الفريق والتي شهدت تواجد بيرسي تاو الذي تعاقد معه الفريق القطري مؤخرا، وأحمد عبدالقادر المعار من النادي الاهلي.

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وسيجمع كأس السوبر   بين نادي قطر وصيف بطولة كأس الأمير للموسم الماضي 2023- 2024، ونادي النصر وصيف كأس رئيس دولة الإمارات، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً الجمعة المقبل،على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي.

 

وتأتي هذه المواجهة ضمن النسخة الثانية من بطولة السوبر القطري الإماراتي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق اللقب في لقاء مرتقب استعد له الطرفان بقوة عبر المباريات الأخيرة التي خاضها كلا الفريقين.

 

وكان قطر القطري، قد كثّف استعداداته عقب خسارته الأخيرة في دوري أريدُ أمام الدحيل بنتيجة 4-1 في الأسبوع الثاني عشر، وسيسعى المدرب يوسف سفري إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في تلك المباراة لضمان تقديم أداء قوي في مواجهة النصر، خاصة وأن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

 

يعتمد القطراوي على مجموعة من لاعبيه البارزين، بما في ذلك الوافد الجديد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، القادم من الأهلي المصري، والمهاجم علي عوض، العائد من الإصابة، وبدر بانون، وسيباستيان سوريا، وأحمد عبدالقادر.

 

من جانبه، يسعى فريق النصر الإماراتي بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وسيعمل شرودر على تجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا لدخول اللقاء بقوة وضمان التفوق على منافسه نادي قطر.

 

يُذكر أن النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي، تقام بمشاركة 8 أندية، 4 فرق قطرية، 4 فرق إماراتية، تتنافس فيما بينها على 4 بطولات، درع التحدي، درع السوبر، كأس التحدي، كأس السوبر.

 

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد شهدت تتويج شباب الأهلي الإماراتي بدرع السوبر بعد تغلبه على الدحيل بنتيجة (2-1)، بينما فاز العربي بكأس السوبر بعد تفوقه على الشارقة الإماراتي بهدف نظيف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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