11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:51 - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:51 - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:51 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 5 من يناير 2025، على ملعب أنفيلد، في سهرة ممتعة تأتيكم ضمن منافسات الأسبوع العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويدخل نادي ليفربول مباراة مانشستر يونايتد برغبة أكثر في تحقيق الفوز، وتوسيع الفارق مع آرسنال أقرب منافسيه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد تعثر الجانرز يوم السبت.

ويخوض ليفربول بقيادة نجمه وهدافه الأول محمد صلاح، مباراة مانشستر يونايتد، وهم في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بعد تسجيل 14 فوزا و3 تعادلات وخسارة وحيدة، أما مانشستر يونايتد فيأتي في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وأهدر آرسنال فرصة تضييق الخناق على المتصدر ليفربول، بعدما أجبره مضيفه برايتون على التعادل بهدف لمثله، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من البريميرليج.

ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة، ويلعب أمام ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

رحلة أخرى لنادي مانشستر يونايتد من أجل إثبات الذات، لكنه سيواجه منافسا قويا هو ليفربول، اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير 2025، على ملعب أنفيلد.

وتبدأ قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:43 - "كله هييجي ويتحاسب".. اول تعليق من أحمد موسى على ترحيل نجل القرضاوي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق