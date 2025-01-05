الرياضة - 05:51 - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:51 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 5 من يناير 2025، على ملعب أنفيلد، في سهرة ممتعة تأتيكم ضمن منافسات الأسبوع العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويدخل نادي ليفربول مباراة مانشستر يونايتد برغبة أكثر في تحقيق الفوز، وتوسيع الفارق مع آرسنال أقرب منافسيه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد تعثر الجانرز يوم السبت.

ويخوض ليفربول بقيادة نجمه وهدافه الأول محمد صلاح، مباراة مانشستر يونايتد، وهم في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بعد تسجيل 14 فوزا و3 تعادلات وخسارة وحيدة، أما مانشستر يونايتد فيأتي في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وأهدر آرسنال فرصة تضييق الخناق على المتصدر ليفربول، بعدما أجبره مضيفه برايتون على التعادل بهدف لمثله، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من البريميرليج.

ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة، ويلعب أمام ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

رحلة أخرى لنادي مانشستر يونايتد من أجل إثبات الذات، لكنه سيواجه منافسا قويا هو ليفربول، اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير 2025، على ملعب أنفيلد.

وتبدأ قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.