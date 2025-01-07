الرياضة - 09:31 - تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:31 صباحاً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي، اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لعب الفريقان 28 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سموحة للدوري موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 4 أغسطس الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه محمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 43 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.