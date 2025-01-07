وزير سابق: اليمن تعيش حالة مواجهة مع هؤلاء وليس حالة مستقرة - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : أن التنافس حول مكافحة الفساد عمل ايجابي..
وتساءل فتح: من هي الجهة التي ستكون اكثر جدية في احالة كل المتورطين في الفساد وبالذات كبار الموظفين وليس صغارهم ككبش فداء.
واضاف : المرجعية القانونية هي التقارير الموثقة والصادرة من الجهات الرقابية المختلفة..
وتابع أن اليمن تعيش حالة مواجهة مع الميليشيات المسلحة الحوثية وليس حالة طبيعة مستقرة.
واختتم: ومواجهة هذه الحالة يستدعي مواجهة تتسم بالحسم وسرعة اتخاذ الإجراءات حتى تعود الجمهورية ومؤسساتهاللوضع الطبيعي..
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