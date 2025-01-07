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وزير سابق: اليمن تعيش حالة مواجهة مع هؤلاء وليس حالة مستقرة - أخبار كلمتك

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وزير سابق: اليمن تعيش حالة مواجهة مع هؤلاء وليس حالة مستقرة - أخبار كلمتك

وزير سابق: اليمن تعيش حالة مواجهة مع هؤلاء وليس حالة مستقرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : أن ‏التنافس حول مكافحة الفساد عمل ايجابي..

وتساءل فتح:  من هي الجهة التي ستكون اكثر جدية في احالة كل المتورطين في الفساد وبالذات كبار الموظفين وليس صغارهم ككبش فداء.

واضاف : المرجعية القانونية هي التقارير الموثقة والصادرة من الجهات الرقابية المختلفة..

وتابع أن اليمن تعيش حالة مواجهة مع الميليشيات المسلحة الحوثية وليس حالة طبيعة مستقرة.

واختتم: ومواجهة هذه الحالة يستدعي مواجهة تتسم بالحسم وسرعة اتخاذ الإجراءات حتى تعود  الجمهورية ومؤسساتهاللوضع الطبيعي..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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