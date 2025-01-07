الشيخ باكريت يعلن تكفله بهذا الأمر في شبوة - أخبار كلمتك

أعلن الشيخ راجح سعيد باكريت، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، امس الاثنين، تكفله بقيمة مشروع إنشاء "جسر الحياة" في منطقة الركبة بمديرية بيحان محافظة شبوة، والبالغ طولة 145 مترا وبقيمة إجمالية قدرها 100,000 دولار.

وخلال زيارته الى موقع المشروع برفقه رئيس تنفيذية انتقالي شبوة، الشيخ لحمر علي لسود، ومدير عام مديرية بيحان، محمد أحمد شيخ الفاطمي، حيث استقبله عددا من أهالي المنطقة والشخصيات الاجتماعية.

واطّلع الشيخ باكريت على سير الأعمال الإنشائية في المشروع، مستمعًا إلى شرح مفصل من أهالي المنطقة ومن ممثلي الشركة المنفذة ومهندسي المشروع حول مراحل التنفيذ والصعوبات التي تواجه استكماله.

وأوضح الشيخ باكريت أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين الملحّة، مشيراً إلى أن الجسر الذي سيربط ضفتي الوادي، يساهم في تسهيل حركة التنقل وحماية السكان أثناء تدفق السيول، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة، وسيعزز من الخدمات المجتمعية.

من جانبهم، عبّر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للشيخ راجح سعيد باكريت على هذه المبادرة الإنسانية التي ستسهم في تحسين حياتهم اليومية، مؤكدين أهمية المشروع في خدمة المنطقة والتخفيف من معاناتهم.