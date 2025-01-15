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فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا، والصحة العالمية تحذر - أخبار كلمتك

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فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا، والصحة العالمية تحذر - أخبار كلمتك

فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا، والصحة العالمية تحذر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:45 صباحاً - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشيا مفترضا لفيروس ماربورج في تنزانيا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص.

نتوقع المزيد من الحالات

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم "نحن على علم بوجود تسع حالات حتى الآن، بما في ذلك ثماني حالات وفاة.. نتوقع المزيد من الحالات في الأيام المقبلة عندما تتحسن مراقبة المرض".

ينتقل إلى البشر عن طريق بعض الخفافيش

ويسبب فيروس ماربورج حمى نزفية شديدة العدوى وينتقل إلى البشر عن طريق بعض الخفافيش وينتمي إلى نفس عائلة فيروس الإيبولا ويمكن أن يرتفع معدل وفيات المصابين بالمرض إلى ما يقرب من 90٪.

حمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ مرض فيروس ماربورج يتسبب بـ"حمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر من أعراضها الحمى والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وآلام البطن والقيء والارتباك والإسهال، وكذلك النزيف في المراحل المتأخرة جدا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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