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لهذا السبب اعتذر وائل فرج عن عدم استكمال تصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

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لهذا السبب اعتذر وائل فرج عن عدم استكمال تصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

لهذا السبب اعتذر وائل فرج عن عدم استكمال تصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:40 مساءً - أعلن المخرج وائل فرج عن اعتذاره عن عدم استكمال تصوير مسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.

 

وعلمت كلمتك من أحد العاملين في المسلسل أن المخرج وائل فرج اعتذر عن العمل بسبب عدم حصوله علي جزء من أجره كان متفقا عليه.

 

المخرج وائل فرج

وكتب وائل منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: “أعلن  اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي «شهادة معاملة أطفال».. وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية، إلا أنني فعلًا استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جدًا عالمستوى الشخصي.. وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.”

 

 

 

 

مسلسل هنيدي فى رمضان

 مسلسل “شهادة معاملة أطفال” من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك في بطولة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان  محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.

 

كذلك يشارك فى بطولة المسلسل كل من صبري فواز ونهى عابدين.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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