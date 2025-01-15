رسالة رومانسية من زوجة عصام الحضري للاعب في عيد ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:25 مساءً - احتفلت صابرين زوجة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ 52.

ونشرت صابرين عبر صفحتها الشخصية “فيس بوك”:كل سنه وانت طيب ياحبيبي وابويا واخويا ربنا يخليك لينا ويديمك نعمه في حياتنا السند والضهر لينا العمر كله في سعاده وهنا.



تاريخ الحضرى لا يحصى بالإنجازات بتحقيق أرقام قياسية ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سنًا يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يومًا ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عامًا وثلاثة أيام.



كانت بداية السد العالي عصام الحضري من نادي دمياط المشارك في دورى الدرجة الثانية بمصر، وكان عاملا أساسيا فى تصعيد ناديه إلى دورى الدرجة الأولى قبل أن يستقطبه الأهلى موسم 1996.



وتوج عصام الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.



صنع الحضري تاريخه الأكبر مع الأهلى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التي يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدوري المصري بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.



وفى 18 نوفمبر 2020 أعلن عصام الحضرى اعتزاله الساحرة المستديرة بشكل نهائي وتولى تدريب حراس المرمى في العديد من المنتخبات على رأسها منتخب مصر ومنتخب سوريا.

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