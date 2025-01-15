الرياضة - 02:16 - آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:16 مساءً - سجل سعر الذهب حالة من الارتفاع الملحوظ في آخر تحديث له على مدار تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك بعد حالة الاستقرار التي سجلها خلال الساعات القليلة الماضية، ليسجل سعر عيار الذهب 21 نحو 3780 جنيه.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيه 4291.5جنيه عيار 22 3960 جنيها 3933.75جنيه عيار 21 3780 جنيها 3755جنيها عيار 18 3240 جنيه 3218.5 جنيه عيار 14 2520 جنيه 2503.25جنيه عيار 12 2160 جنيه 2145.75جنيه عيار 9 1620 جنيه 1609.25 جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24: 4320 جنيه للبيع، و4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22

سعر الذهب عيار22: 3960 جنيه للبيع، و3933.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3780 جنيهًا للبيع، و3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار18

سعر الذهب عيار 18: 3240 جنيه للبيع، و3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار14

سعر الذهب عيار 14: 2520 جنيها للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار12

سعر الذهب عيار 12: 2160 جنيه للبيع، و2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار9

سعر الذهب عيار 9: 1620 جنيه للبيع، و1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30240 جنيهًا للبيع، و30040 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب: 2686.85 دولا للبيع، و2686.58 دولار للشراء.