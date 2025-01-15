الرياضة - 01:21 - رئيس الوزراء يفتتح اليوم خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:21 صباحاً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الدولة تبنت على مدار الأعوام الماضية سياسات داعمة لقطاع السيارات، اشتملت عليها الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي في الصناعة المُهمة.