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نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري - أخبار كلمتك

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نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري - أخبار كلمتك

نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 07:00 صباحاً - الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، يفاضل بين 3 لاعبين، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

الأهلي يسعى لضم مدافع في يناير

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الأهلي يسعى لترميم خط الدفاع، خاصة أن أشرف داري كثير الإصابات، وهناك استقرار على ضم مدافع في يناير".

أحمد القندوسي، كلمتك

وتابع: "الأهلي وضع عينه على 3 لاعبين لتدعيم الدفاع، وهم محمد ربيعة مدافع سموحة، ومحمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد".

عودة القندوسي

وواصل: "شادي محمد، له تصريح غريب، أن مبادئ الأهلي، ليست قرآن كريم، وذلك ردًّا على رفض البعض عودة أحمد قندوسي، وأنهى بقوله أن مكانة الأهلي التي وصل إليها بسبب ترسيخ المبادئ التي وضعها، والأهلي كمؤسسة ليس له علاقة بما حدث مع قندوسي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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