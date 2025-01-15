كرة اليد، تعرف على أفضل مشاركة لمنتخب مصر في بطولات العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على أفضل مشاركة لمنتخب مصر في بطولات العالم - أخبار كلمتك

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

توقف العمل في طريق هيجة العبد بتعز ومصدر يكشف عن السبب - أخبار كلمتك

توقف العمل في طريق هيجة العبد بتعز ومصدر يكشف عن السبب - أخبار كلمتك

انتهاء الخلاف بين مدير مرور عدن والجريح ابراهيم البكري على هذا الأمر - أخبار كلمتك

انتهاء الخلاف بين مدير مرور عدن والجريح ابراهيم البكري على هذا الأمر - أخبار كلمتك

بعد قليل.. مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

بعد قليل.. مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 - أخبار كلمتك

أبو المكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025 - أخبار كلمتك

أبو المكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025 - أخبار كلمتك

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية - أخبار كلمتك

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

عاجل.. تأكيدا لتصريحات مصطفى بكري.. الداخلية السورية تعلن القبض على الإرهابي أحمد المنصور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل.. تأكيدا لتصريحات مصطفى بكري.. الداخلية السورية تعلن القبض على الإرهابي أحمد المنصور - أخبار كلمتك

عاجل.. تأكيدا لتصريحات مصطفى بكري.. الداخلية السورية تعلن القبض على الإرهابي أحمد المنصور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:16 صباحاً - كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن وزارة الداخليه السورية، أكدت خبر القبض على الإرهابي أحمد المنصور بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وذلك تأكيدا لما نشره بكري أمس الثلاثاء على منصة «إكس».

وكتب بكري، تودينة على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «وزارة الداخليه السورية تؤكد ما نشرته أمس، حول القبض على الإرهابي أحمد المنصور بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وتشكيل حركة عسكرية على الأراضي المصرية».

وأضاف عضو مجلس النواب: «هذا هو مصير أي خائن، لن يترك أي إرهابي يدعو للعنف والخراب داخل مصر أو خارجها، وتحيا مصر، الشعب والمؤسسات والقائد».

وأكد بكري، أمس الثلاثاء، أن هناك أنباء تتردد عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، معقبا: «هذا هو مصير كل خائن، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين».

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: «أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، واحتمال تسليمه إلى مصر لمحاكمته على جرائمه».

وتابع: «الخبر لم يتأكد، إلا أن اختفائه منذ الأمس طرح العديد من التساؤلات، سواء كان الخبر صادقا أو غير صادق، فهذا هو مصير كل خائن، طال الزمن أم قصر، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين».

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث السابع والعشرين، لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق