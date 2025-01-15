كولر يثير أزمة في الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:20 صباحاً - كشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن هناك غموض في استكمال المفاوضات مع صفقات من الدوري المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بسبب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وشدد المصدر على أن كولر يرفض الحديث عن التعاقد حاليا مع صفقات محلية في ظل اهتمامه الشديد في التعاقد مع لاعبين أجانب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

مارسيل كولر أكد لإدارة الاهلي أنه لا يهتم حاليا بالتعاقد مع لاعبين محليين خاصة وأنه يمتلك الأفضل منهم في الفريق الاحمر، ولكنه يرغب في الأفضل، والأفضل بالنسبة له لاعب أو اثنين أجانب.

وتوقفت حاليًا مفاوضات الاهلي لحسم صفقتي مصطفى العش ومحمد إسماعيل لاعبا زد، بسبب عدم وجود أي رغبة لدى المدرب السويسري في حسم أي صفقات محلية.

العلاقة بين النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، أصبحت على أشدها خاصة بعد أنباء انتشرت مؤخرًا عن تهديد المدرب السويسري بالرحيل عن القلعة الحمراء.

ولعل أبرز الأزمات التي تواجه مارسيل كولر هو عدم إبرام أي صفقات أجنبية حتى الآن.

وأكد كولر في أكثر من اجتماع له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد رمضان المدير الرياضي للفريق، بأنه يرغب في التعاقد مع ثلاث صفقات أجنبية على الأقل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وانتابت كولر حالة من الاستياء والغضب تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي، لفشل استكمال المفاوضات مع أكثر من صفقة، ودائما تعلل إدارة الأحمر بارتفاع المقابل المادي.

ويعد السبب الثاني في استياء كولر هو تفكير إدارة النادي الأهلي في الصفقات المحلية فقط وهو ما يرفضه المدرب السويسري، خاصة وأن غالبية اللاعبين بالدوري المصري لا يصلحون للعب في أفريقيا وكأس العالم للأندية على حد قوله.

وتكمن أزمة كبيرة داخل الفريق وهو ما يستشعر به كولر بين اللاعبين أنفسهم في عدم الالتزام بالتعليمات، ورغبة غالبيتهم في الرحيل والموافقة على العروض التي يتلقونها بالإضافة إلى مماطلة البعض في التجديد.

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