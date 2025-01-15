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وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:10 صباحاً - عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  بحضور قيادات الوزارة حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية 
والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين 


ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة  .

 

 

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 أكد وزير الزراعة على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزارعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.


ووجه قيادات الوزارة  بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة  المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام
مع تكليف إدارة الإتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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