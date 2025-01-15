إثيوبيا تقع في مأزق تمويل سد النهضة، وخبراءهم يكشفون سر سوء التخطيط وتغيير التصميم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:25 مساءً - كشفت صحيفة "أديس فورتن- Addis Fortune" الإثيوبية أن سد النهضة يواجه أزمة وفجوة تمويلية بقيمة 80 مليار بر إثيوبي، أي 32 مليار جنيه مصري، مع اقتراب اكتمال بنائه.

تكاليف السد الإثيوبي ارتفعت إلى 96 مليار جنيه

وأكدت صحيفة "أديس فورتن" الإثيوبية أن الأعمال الخاصة بالتوربينات تواجه تأخير متعمد، موضحة أن سد الإثيوبي انتهى فعليًا من أعمال حجز المياه بالكامل، بينما لم يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بتمرير تدفق المياه الخاصة بعملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة.

إثيوبيا تواجه أزمة تمويل سد النهضة، كلمتك



وقالت الصحيفة في تقريرها أن تكاليف السد الإثيوبي ارتفعت إلي الى 240 مليار بر إثيوبي، أي ما يعادل 96 مليار جنيه مصري، بعد ان كان 80 مليار، 32 مليار جنيه، بر وقت الإعلان عنه، أي أن تكاليف سد النهضة زادت بمقدار 63 مليار جنيه مصري، ما أدى لمواجهته لأزمة تمويلية في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة الإثيوبية أن الخبراء أرجعوا التأخيرات في عملية إكمال والإنتهاء من السد الإثيوبي إلى عدد من العوامل، منها سوء التخطيط، والتغييرات في التصميم، والتحديات الاقتصادية مثل انهيار سعر العملة الإثيوبية أمام الدولار، بالإضافة إلى نقص النقد الأجنبي.

توقف توربينات سد النهضة

ويحتاج سد النهضة الإثيوبي حاليًا إلى 80 مليار بر إثيوبي، 32 مليار جنيه مصري، للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة به، بالإضافة إلى أن توربينات السد، 13 توربين، لا تعمل كلها، فمازال هناك 9 توربينات قيد التنفيذ، بينما تعمل 4 توربينات فقط، بحسب "أديس فورتن" الإثيوبية.

تغيير تصميمات سد النهضة، كلمتك



وأكدت صحيفة "أديس فورتن" الإثيوبية أن حجم مساهمة الإثيوبيين في تمويل سد النهضة بلغت 20 مليار بر فقط، أي أقل من 10 % من تمويل السد، ويواجه سد النهضة حاليًا فجوة تمويلية بقيمة 80 مليار بر ليقترب من الإكتمال.

وأشارت الصحيفة الإثيوبية إلى أن سد النهضة الإثيوبي، الذي يروج على أنه مشروع للطاقة الكهرومائية بقدرة 5150 ميجاوات، يتطلب لاكتماله 80 مليار بر إضافية، أي ثلث تكلفته المعدلة لعام 2024 البالغة 240 مليار بر، في الوقت الذي أكتمل السد بنسبة 97.6٪، وبدأ السد في أبريل 2011 بميزانية تقديرية تبلغ 80 مليار بر، 32 مليار جنيه مصري.

سوء التخطيط وتغييرات التصميم تزيد تكلفة سد النهضة

وقال سليمان دانيال، رئيس العلاقات العامة في مكتب تنسيق مشروع سد النهضة: إن "عملية بناء السد اكتملت، لكن العمل الكهروميكانيكي لا يزال غير مكتمل"، مشيرًا إلى أن مكتب تنسيق مشروع سد النهضة قدر الانتهاء من سد النهضة في البداية بمبلغ 50 مليار بر، إضافية لإكمال المشروع في يونيو 2024.

وأرجع سليمان دانيال الفجوة التمويلية التي تواجه سد النهضة حاليًا إلى "انخفاض قيمة العملة وعوامل أخرى"، وأنه يتطلب الآن 80 مليار بر أخرى للانتهاء منه.

سد النهضة لم يكتمل بعد، كلمتك

أما رئيس مكتب المجلس الوطني الإثيوبي لتنسيق المشاركة العامة، أريجاوي برهي، فقال إنه "تم جمع 20.2 مليار بر منذ بدء البناء، لكن هناك حاجة إلى مساهمات أخرى، وإن أربعة توربينات تعمل، بينما لا تزال تسعة توربينات قيد التنفيذ."

وأرجع الخبراء التأخير إلى سوء التخطيط وتغييرات التصميم والتحديات الاقتصادية، حيث ذكر أبيبي دينكو، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة أديس أبابا، أن "مشروع سد النهضة يتطلب دراسات جدوى شاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والاجتماعية، وبدون التمويل الكافي والقوى العاملة والاستقرار السياسي، يصبح الإنجاز صعبًا"، مشيرًا إلى أن " أعاق نقص العملة الأجنبية وعدم الاستقرار السياسي الانتهاء من سد النهضة.

تأخير أعمال التوربينات في سد النهضة

وعلق الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم قائلًا: "التقرير يؤكد أن الأعمال الخاصة بالتوربينات تواجه تأخير، وهو بالطبع تأخير متعمد لأن السد انتهى فعليًا من الأعمال التي تحجز المياه بالكامل، بينما لم يتم الانتهاء من الأعمال التي تضمن تمرير المياه وهي التوربينات في حالة السد الإثيوبي وفق غرضه الكهربي."

توقف توربينات سد النهضة، كلمتك



وقال هاني إبراهيم أن "ارتفاع التكاليف وسوء التخطيط يؤكد ان السعة والقدرات للسد مبالغ فيها وكان من الممكن التوقف عند التصميم القديم للسد وتوفير كهرباء بشكل أفضل من الوضع الحالي وتلك التكاليف."

وأضاف الباحث في الشأن الإفريقي "نسبة مساهمة الإثيوبيين في التمويل تؤكد أن الدعاية بشأن تمويل السد يتم شعبيًا أمر مضلل، وهناك ممولين في الخفاء وبعضهم في العلن في صورة قروض مثل الصين والوكالة الايطالية."

وقال هاني إبراهيم "240 مليار بر إثيوبي كانت كفيلة بتوفير محطات شمسية صغيرة ومتوسطة، تنتشر في القرى التي تعاني من عدم وجود كهرباء وكانت كفيلة بضمان وصول الشعب الإثيوبي للكهرباء، بدلا من السدود الضخمة التي لها اضرار كبيرة، وتسبب توترات ترفع أيضًا من تكاليف تشغيلها وصيانتها وحمايتها، ولن تضمن وصول الكهرباء للشعب الإثيوبي والواقع يؤكد ذلك."

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.