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البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:25 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات اليوم الأربعاء وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39%  عند مستوى 29078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 35968 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41%  عند مستوى 12876 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.60%  عند مستوى 8079 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65%  عند مستوى 11108 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15%  عند مستوى 3044 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي  من ختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف   الأسبوع وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.144 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 28967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 35968 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 12745 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8011 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3039 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت   مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقاط. 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.166 تريليون جنيه وجاءت المؤشرات كالتالي: 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29277 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 36323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12879 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11223 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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