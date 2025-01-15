طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:01 صباحاً - طقس الإسكندرية اليوم.. تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الطقس المتقلب، وشبورة مائية كثيفة، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مما اضطر المحافظة إلى غلق الطرق الرئيسية وتأجيل الامتحانات.

طقس الإسكندرية اليوم

تعرضت محافظة الإسكندرية بدءًا من منتصف ليل اليوم الأربعاء لشبورة مائية كثيفة، التي وصلت لحد الضباب، مما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي الدولي بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مرسى مطروح، حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

ونوهت محافظة الإسكندرية على قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مشيرة إلى استمرار كثافة الشبورة المائية اعتبارا من اليوم وحتى غد الخميس.

إغلاق الطرق في الإسكندرية

وقررت المحافظة الإسكندرية إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، بداية من بوابة الرسوم بمنطقة العامرية، بسبب استمرار كثافة الشبورة وانعدام الرؤية أمام قائدي المركبات، ومنعًا من حدوث الحوادث.

تأجيل الامتحانات في الإسكندرية

ومن جانبه قرر مجلس جامعة الإسكندرية ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، حرصاً على سلامة الطلاب.

ووفقًا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، تقرر ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم لمدة نصف ساعة لتبدأ 9:30 صباحاً، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويجري ترحيل نصف ساعة للامتحانات التالية لنفس اليوم.

وكانت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أصدرت قرارا عاجلاً بشأن مواعيد الامتحانات المقررة اليوم والخاصة بصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعد ورود تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية تقرر تأخير موعد انطلاق الامتحانات بمعدل 30 دقيقة، لتبدأ في الساعة الثامنة والنصف بدلا من الثامنة، وترحيل الامتحانات التالية في اليوم نفسه بواقع نصف ساعة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة في فترات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.