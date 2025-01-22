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تشكيل ريال مدريد لمباراة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تشكيل ريال مدريد لمباراة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد لمباراة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ريال مدريد، الدفع بالأوروجوياني فيدي فالفيردي كظهير أيمن، في ظل غياب لوكاس فاسكيز للإيقاف وداني كارفاخال للإصابة.

كما استعاد ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي غاب عن مباراة لاس بالماس الأخيرة في الليجا، بسبب الإيقاف.

ويشارك المخضرم لوكا مودريتش أساسيا في وسط ملعب الفريق الملكي.

تشكيل ريال مدريد ضد سالزبورج 

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي.

خط الوسط: لوكا مورديتش - جود بيلينجهام - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل المركز 22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، برصيد 9 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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