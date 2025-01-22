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وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب 2007 - أخبار كلمتك

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وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب 2007 - أخبار كلمتك

وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب 2007 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:00 مساءً - اتحاد الكرة، عين الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن وائل رياض مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني (مواليد 2007) على أن يقدم تصوره بشأن تشكيل جهازه المعاون.

وجاء اختيار وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2007 بناء على توصية من اللجنة الفنية في اتحاد الكرة.

وفي وقت سابق، تحدث علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، عن أداء منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في المباريات الماضية بقيادة البرازيلي الراحل روجيرو ميكالي.

 

علاء نبيل يفضل وائل رياض على ميكالي

قال علاء نبيل في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": لا أريد أن أخوض في أداء ميكالي، لأنه سيخوض مباراة يوم الثلاثاء، لكني سأتحدث في 3 نقاط، المستوى الفني الذي شاهدته لمنتخب 2005 خلال شهر يونيو الماضي مع الجهاز الفني بقيادة وائل رياض شيتوس، أعلى من المستوى الفني الذي شاهدته في الثلاثة مباريات الأخيرة تحت قيادة ميكالي.

وأوضح: أنا لست صاحب قرار رحيل وائل رياض عن منتخب 2005 وتعيين ميكالي، لكن لا أريد أن أخوض في الأمر لأن لديهم مباراة.

 

وتابع: النقطة الثانية، أقول للاعبي منتخب مصر للشباب لا بد أن تلعبون تحت أي قيادة لأنكم تمثلون مصر، ولا بد أن تُسعدوا الجماهير، والنقطة الثالثة والأخيرة، المقابل المادي الشهري لهذا الجهاز الفني بقيادة ميكالي كبير جدًا، ولست أنا من وافق عليه.

وأكمل علاء نبيل: نجحت فى تحقيق 70% من أهدافي مع الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر التي توليت الإشراف عليها، موضحا أن المنتخب الأول ليس من ضمن مهام عمله.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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