وزير الإسكان يلتقي رئيس «rehlko العالمية» لبحث الموضوعات الفنية بالمشروعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:46 مساءً - التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لينيك اندرو رئيس شركة rehlko العالمية (Kohler سابقا) لبحث سبل التعاون في إطار المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة فرنسا، ويأتي ذلك في ضوء الاهتمام الذي تُوليه الدولة المصرية لنقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين وتعميق الصناعة.

وقال وزير الإسكان: إن اللقاء ناقش كافة الموضوعات الفنية التي يتم التعاون بها مع الشركة والخاصة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المشروعات المستقبلية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن اللقاء بحث أيضا إمكانية قيام الشركة بإنشاء مصنع لتجميع وحدات توليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية كمرحلة أولى، ثم الانتقال إلى التصنيع الكامل للوحدات كمرحلة لاحقة، وذلك لسد الحاجة بالسوق المحلية وأيضا ليصبح قاعدة تصديرية لأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى مجموعة الآليات المتنوعة التي اتاحتها وزارة الإسكان لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها وطرح للأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في ضوء نقل الخبرات التي قد تساعد وتساهم في رفع كفاءة المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها، وتنفيذا لرؤية الدولة في توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتطوير كافة المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان وما تتضمنه من أعمال.

وتعد شركة rehlko واحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقا)، المتخصصة في صناعة وحدات التوليد الكهربائية ويقع مصنعها بمدينة بريست بفرنسا.