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خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025 - أخبار كلمتك

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خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025 - أخبار كلمتك

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:15 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية غدا الخميس، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
ويكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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