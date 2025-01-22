السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:35 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حل الأزمة الاقتصادية في مصر وخفض الأسعار يأتي بأن نعمل على أن تكون مواردنا من الدولار أكبر من إنفاقنا.



وتابع الرئيس السيسي في تصريحات على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، أن الدولار عملة حرة يعكس توفره قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر.



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