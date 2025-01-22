الرياضة - 09:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:06 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسالزبورج اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، حيث يحتضن استاد "سانتياجو برنابيو"، مباراة صعبة لا تقبل القسمة على اثنين، تجمع بين ريال مدريد ضد سالزبورج في دوري أبطال اوروبا، اليوم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يسعى فريق ريال مدريد إلى الزحف في ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع الفريق الملكي لتحقيق فوز مهم في مباراته ضد سالزبورج، بعد سلسلة من النتائج المتباينة، لذا يأمل في استعادة التوازن والانتصار لعودة لدائرة المنافسة.

في المقابل، يسعى فريق سالزبورج إلى التئام جراحه بعد سلسلة من الهزائم التي أثرت على مسيرته في دوري الأبطال، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، يأمل الفريق النمساوي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، والتي قد تمنحه دفعة معنوية كبيرة في محاولته البقاء في المنافسة.

يحتل ريال مدريد المركز الـ 22 بترتيب جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط فقط، حصيلة 6 مباريات، حقق الفوز في 3 وتلقى الهزيمة مثلهم ولم يتعادل حتى الآن.

فيما يتواجد سالزبورج في المركز الـ 33 برصيد 3 نقاط فقط حصيلة 6 مواجهات، حقق الفوز في مباراة وسقط في 5 مباريات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر دوري أبطال أوروبا 2024-2025، سوف يتم انطلاق صافرة البداية لمباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.