مشاهير العرب - محمد جمعة يكشف عن موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:56 مساءً - يستعد الفنان محمد جمعة، لانطلاقة أحدث أعماله المسرحية التي تحمل اسم «بني آدم» بالتعاون مع النجم أحمد حلمي، غدا الخميس.

وكشف محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنـستجرام» عن موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم»، قائلة: «إن شاء الله بكره الكوميديا "بني آدم" على مسرح الكربون الأخضر»، ومن المفترض أن يتم عرضه من 23 يناير حتى 1 فبراير المقبل.

أحداث مسرحية بني آدم

وتدور أحداث مسرحية «بني آدم ، في إطار تشويقي كوميدي، حول أحمد حلمي، الذي يحاول إعادة إحياء مسرح مهجور، بعدما سكنته الأشباح، وذلك في إطار كوميدي، حيث تدور القصة حول "ناجي" و"فرح"، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى "غندور"، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

أبطال مسرحية بني آدم

ويُشارك في بطولة المسرحية، بجانب الفنان أحمد حلمي مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم حمدي الميرغني، أسيل عمران، عماد رشاد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، مصطفى خاطر، إيمان السيد، وياسمينا العبد.