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دنيا سمير غانم تستأنف تصوير مسلسل "عايشة الدور" بعد توقفه - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:40 مساءً - عادت الفنانة دنيا سمير غانم لاستئناف تصوير مسلسل “عايشة الدور” بأحد الأستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد حصولها على أجازة من التصويرة لمدة ثلاثة تصوير، بسبب سفرها إلى مدينة الرياض لحضور حفل جوي أوردز.

وكثفت دنيا ساعات التصوير من أجل أنجاز حلقات العمل قبل حلول الشهر الكريم، خاصة أنه من المفترض أن يعرض المسلسل في الجزء الأول من شهر رمضان.

 

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

 

أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

وفي نفس السياق عادت دنيا سمير غانم إلى السينما بلوك جريء وجديد عليها من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير. 

فيلم دودي الغلابة

العمل من إنتاج السبكي ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتم عرضه في سبتمبر 2024.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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