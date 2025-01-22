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الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:46 مساءً - سعر الذهب الآن.. واصل سعر الذهب الآن ارتفاعه في الأسواق المحلية في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بأسواق الصاغة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن إلى 3805 جنيهًا للبيع، و3780 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات، فيما سجل جرام 18 نحو 3261.5 جنيه للبيع، و3240 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الذهب الآن ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم في أسواق الصاغة والمجوهرات، وفقًا لآخر تحديثات المعدن الأصفر بحسب الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، حيث بلغ نحو 3800 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء، لعيار 21، قبل الارتفاع الأخير.

سعر الذهب الآن

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن بمختلف الأعيرة في أسواق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء في أسواق الصاغة نحو 4348.5 جنيه للبيع، و4320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3986.25 جنيه للبيع، و3960 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 3805 جنيهًا للبيع، و3780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل ارتفاعًا بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3261.5 جنيه للبيع، و3240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 14

وارتفع سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر بختام تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 2536.75 جنيه للبيع، و2520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2174.25 جنيه للبيع، و2160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، نحو 1630.75 جنيه للبيع، و1620 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 30440 جنيهًا للبيع، و30240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4348.5 جنيه 4320 جنيهًا
عيار 22 3986.25 جنيه 3960 جنيهًا
عيار 21 3805 جنيهًا 3780 جنيهًا
عيار 18 3261.5 جنيه 3240 جنيهًا
عيار 14 2536.75 جنيه 2520 جنيهًا
عيار 12 2174.25 جنيه 2160 جنيهًا
عيار 9 1630.75 جنيه 1620 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 30440 جنيهًا 30240 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2755.56 دولار 2755.28 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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